Воронеж
Прогуляться

фото пользователя Walentina
прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде или коньках

От пользователя @Walentina

1 участник
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