Томное хождение по парку и обсуждение книг. Можно любых. А можно и кино и сериалов, только не современный мейнстрим. Хочу приколюх Вертова и грустного Китона в немом кино)

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Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

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