Воронеж
Прогулка по парку дельфин

прогуляться, перекусить

Томное хождение по парку и обсуждение книг. Можно любых. А можно и кино и сериалов, только не современный мейнстрим. Хочу приколюх Вертова и грустного Китона в немом кино)

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