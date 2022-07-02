Воронеж
Прогулка по парку дельфин
Томное хождение по парку и обсуждение книг. Можно любых. А можно и кино и сериалов, только не современный мейнстрим. Хочу приколюх Вертова и грустного Китона в немом кино)
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