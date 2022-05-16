Воронеж
Прогулка по городу

фото пользователя Angel22ina
прогуляться, перекусить

Всем приветик 🤝 В планах познакомиться, найти подругу по интересам 😉Сходить в кафе или в парк, наступает лето🌅🌞В общем пишите не стесняйтесь, общительная и открытая🦊

От пользователя @Angel22ina

1 участник
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