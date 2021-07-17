прогуляться, перекусить

От пользователя @Uliya94

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Воронеж → Другое Пройтись по району

Воронеж → Другое Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое Найди подругу или /парня)

Воронеж → Другое Буду очень рад погулять пообщаться

Воронеж → Другое Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое Воронеж. Буду рада найти подругу

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