Воронеж
Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))

фото пользователя Uliya94
прогуляться, перекусить

От пользователя @Uliya94

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