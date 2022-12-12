прогуляться, перекусить

От пользователя @Yasya_Lazneva

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Воронеж → Другое Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Буду очень рад погулять пообщаться

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

Воронеж → Другое В пятницу в Олимпик

Воронеж → Другое Гулять и отдыхать

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

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