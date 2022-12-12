активный отдых

От пользователя @EvgeN_33

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Воронеж → Другое Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

Воронеж → Другое Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Ищу подругу для общения и дальнейшей дружбы 👯‍♀️

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Воронеж → Другое Буду очень рад погулять пообщаться

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

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