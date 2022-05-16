собрать компанию

От пользователя @Ilya2709

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Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Воронеж → Другое Я ищу подругу чтобы прогулятся в парке и узнать друг друга поближе

Воронеж → Другое У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

Воронеж → Другое Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

Воронеж → Другое Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

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