пообщаться

От пользователя @Katerina_22

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Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

Воронеж → Другое Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

Воронеж → Другое Всем привет!

Воронеж → Другое Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Воронеж → Другое Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Воронеж → Другое Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Если нет планов на Новый год,то пиши мне я это исправлю🥂😎😅

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

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