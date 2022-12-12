пообщаться

От пользователя @Morales

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Воронеж → Другое Пообщаться и начать дружить

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое В пятницу в Олимпик

Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Воронеж → Другое Гулять и отдыхать

Воронеж → Другое Сходим в кино или театр

Воронеж → Другое Прогулка по городу

Воронеж → Другое Если нет планов на Новый год,то пиши мне я это исправлю🥂😎😅

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

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