Едем завтра вдвоем с подругой на Кудыкину, го с нами

От пользователя @tigorevna

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Воронеж → Другое Пройтись по району

Воронеж → Другое Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Воронеж → Другое Найди подругу или /парня)

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

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