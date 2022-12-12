Воронеж
На Кудыкину гору в 13:00

фото пользователя tigorevna
прогуляться, перекусить

Едем завтра вдвоем с подругой на Кудыкину, го с нами

От пользователя @tigorevna

1 участник
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