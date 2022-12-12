Воронеж
На Кудыкину гору в 13:00
прогуляться, перекусить
Едем завтра вдвоем с подругой на Кудыкину, го с нами
От пользователя @tigorevna
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Воронеж → Другое
На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты
Воронеж → Другое
Давайте создадим балдёжный природный вайб)))
Воронеж → Другое
Какие планы на выходные? Может погуляем?)
Воронеж → Другое
Выпить пива
Воронеж → Другое
Ищу подругу
Воронеж → Другое
Найди подругу или /парня)
Воронеж → Другое
Ищу знакомство
Воронеж → Другое
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
Воронеж → Другое
Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))
Воронеж → Другое
Погулять по городу
Воронеж → Другое
Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.
Воронеж → Другое
Пройтись по району
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!