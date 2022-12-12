прогуляться, перекусить

От пользователя @Kalina

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Воронеж → Другое Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.

Воронеж → Другое Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое В пятницу в Олимпик

Воронеж → Другое У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

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