собрать компанию

От пользователя @InnaLila

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Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое Ищу подругу для общения и дальнейшей дружбы 👯‍♀️

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.

Воронеж → Другое Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

Воронеж → Другое Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Воронеж. Буду рада найти подругу

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

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