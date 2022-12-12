Воронеж
Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

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пообщаться

Нравятся темы про рисование, природу, книги, игры, полезные советы, гитару и т. п.
Люблю свою кошку без памяти.

От пользователя @Veta7

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