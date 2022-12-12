Нравятся темы про рисование, природу, книги, игры, полезные советы, гитару и т. п. Люблю свою кошку без памяти.

От пользователя @Veta7

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Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое Было бы неплохо попить пивка и пообщаться на разные темы.

Воронеж → Другое Сходим в кино или театр

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое В пятницу в Олимпик

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

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