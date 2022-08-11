Воронеж
Любители побегать
активный отдых
Есть любители побегать, проживающие на 9 января? А то не хватает соревновательного эффекта
От пользователя @Bogdanchik
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Воронеж
Воронеж → Другое
Ищу подругу
Воронеж → Другое
Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted
Воронеж → Другое
Воронеж. Буду рада найти подругу
Воронеж → Другое
Пройтись по району
Воронеж → Другое
Всем привет!
Воронеж → Другое
Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.
Воронеж → Другое
Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)
Воронеж → Другое
Ищу подругу для общения и дальнейшей дружбы 👯♀️
Воронеж → Другое
Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.
Воронеж → Другое
Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.
Воронеж → Другое
Встречаться
Воронеж → Другое
Покататься на эндуриках
Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!