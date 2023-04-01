пообщаться

От пользователя @Kyba4ok

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Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Можем сходить в бар

Воронеж → Другое Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Воронеж → Другое Прогулка по городу

Воронеж → Другое Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

Воронеж → Другое Всем привет!

Воронеж → Другое Было бы неплохо попить пивка и пообщаться на разные темы.

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое Найди подругу или /парня)

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