прогуляться, перекусить

От пользователя @Yasya_Lazneva

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Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Воронеж → Другое Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Воронеж → Другое Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Можем сходить в бар

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

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