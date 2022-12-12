прогуляться, перекусить

От пользователя @1994

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Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

Воронеж → Другое Пообщаться и начать дружить

Воронеж → Другое Кто научит играть в pubg?) Fpp

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое Буду очень рад погулять пообщаться

Воронеж → Другое Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe

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