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От пользователя @antisha

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Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Воронеж → Другое Воронеж. Буду рада найти подругу

Воронеж → Другое Я ищу подругу чтобы прогулятся в парке и узнать друг друга поближе

Воронеж → Другое Найди подругу или /парня)

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Если нет планов на Новый год,то пиши мне я это исправлю🥂😎😅

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