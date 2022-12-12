Воронеж
Ищу подругу
прогуляться, перекусить
Живу в Шилово, рада буду пообщаться с новым человеком
От пользователя @Sara_Parker
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Воронеж
Воронеж → Другое
Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊
Воронеж → Другое
Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄
Воронеж → Другое
У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?
Воронеж → Другое
Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃
Воронеж → Другое
Прогулка по городу
Воронеж → Другое
Воронеж. Буду рада найти подругу
Воронеж → Другое
Какие планы на выходные? Может погуляем?)
Воронеж → Другое
Найди подругу или /парня)
Воронеж → Другое
Можем попить кофе или что-то погорячее
Воронеж → Другое
Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).
Воронеж → Другое
Любители побегать
Воронеж → Другое
Поболтать о разном, например как прошел день
Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!