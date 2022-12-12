пообщаться

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

Воронеж → Другое Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

Воронеж → Другое Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

Воронеж → Другое Гулять и отдыхать

Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!