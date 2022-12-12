Воронеж
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
прогуляться, перекусить
В основном разносторонняя личность . Могу говорить на многие темы , но больше всего обожаю психологию и саморазвитие . Буду рада всем желающим )
От пользователя @Marie_F
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