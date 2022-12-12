Воронеж
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

фото пользователя Marie_F
прогуляться, перекусить

В основном разносторонняя личность . Могу говорить на многие темы , но больше всего обожаю психологию и саморазвитие . Буду рада всем желающим )

От пользователя @Marie_F

9 участников
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