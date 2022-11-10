пообщаться

От пользователя @Nata05

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Воронеж → Другое В пятницу в Олимпик

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Сходим в кино или театр

Воронеж → Другое Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

Воронеж → Другое Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

Воронеж → Другое Было бы неплохо попить пивка и пообщаться на разные темы.

Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!