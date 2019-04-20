Воронеж
Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

фото пользователя Serpent
сходить на мероприятие

Очень хочется сгонять на какое-то интересное мероприятие, прогуляться и пообщаться. Всеми руками и ногами "за" кино, театр, игротеку с настолками, компьютерный клуб и т.д.

От пользователя @Serpent

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