Очень хочется сгонять на какое-то интересное мероприятие, прогуляться и пообщаться. Всеми руками и ногами "за" кино, театр, игротеку с настолками, компьютерный клуб и т.д.

От пользователя @Serpent

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Воронеж → Другое Пройтись по району

Воронеж → Другое Воронеж. Буду рада найти подругу

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

Воронеж → Другое Я ищу подругу чтобы прогулятся в парке и узнать друг друга поближе

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Воронеж → Другое Можем сходить в бар

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

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