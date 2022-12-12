собрать компанию

От пользователя @Yasya_Lazneva

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Воронеж → Другое Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe

Воронеж → Другое Пообщаться и начать дружить

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Воронеж → Другое Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

Воронеж → Другое Я ищу подругу чтобы прогулятся в парке и узнать друг друга поближе

Воронеж → Другое Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

Воронеж → Другое Гулять и отдыхать

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