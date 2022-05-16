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От пользователя @Juli_Sova

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Воронеж → Другое Воронеж. Буду рада найти подругу

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

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