прогуляться, перекусить

От пользователя @Grtool

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Воронеж → Другое Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

Воронеж → Другое Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Воронеж → Другое Воронеж. Буду рада найти подругу

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe

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