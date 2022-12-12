От пользователя @Vlad1515

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Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Пообщаться и начать дружить

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

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