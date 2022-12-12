Воронеж: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Nika...01 прогуляться, перекусить

Найди подругу или /парня)

@Nika...01


фото пользователя Tata142 прогуляться, перекусить

Воронеж. Буду рада найти подругу

@Tata142


фото пользователя Marie_F прогуляться, перекусить

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

@Marie_F


фото пользователя Juli_Sova пообщаться

Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

@Juli_Sova


фото пользователя Lidia_Rajkin814 другое

Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

@Lidia_Rajkin814


фото пользователя antisha прогуляться, перекусить

ищу подружку!

@antisha


фото пользователя VikaKotik прогуляться, перекусить

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

@VikaKotik


фото пользователя Katerina_22 пообщаться

Поболтать о разном, например как прошел день

@Katerina_22


фото пользователя Kalina прогуляться, перекусить

Можем сходить в бар

@Kalina


фото пользователя Vll_cch прогуляться, перекусить

Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

@Vll_cch


фото пользователя Kiskin пообщаться

Пообщаться и начать дружить

@Kiskin


фото пользователя Mar38 прогуляться, перекусить

Выпить кофе

@Mar38


фото пользователя Bogdanchik пообщаться

У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

@Bogdanchik


фото пользователя Yasya_Lazneva прогуляться, перекусить

Какие планы на выходные? Может погуляем?)

@Yasya_Lazneva


фото пользователя Elizaveta_21 прогуляться, перекусить

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

@Elizaveta_21


фото пользователя Veta7 пообщаться

Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

@Veta7


фото пользователя Angel22ina пообщаться

Ищу подругу для общения и дальнейшей дружбы 👯‍♀️

@Angel22ina


фото пользователя Delechka пообщаться

Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

@Delechka


фото пользователя Yasya_Lazneva прогуляться, перекусить

Пошли в кино 🍿

@Yasya_Lazneva


фото пользователя Vlad1515 прогуляться, перекусить

Буду очень рад погулять пообщаться

@Vlad1515


фото пользователя Arbuzik прогуляться, перекусить

Пройтись по району

@Arbuzik


фото пользователя Grtool прогуляться, перекусить

Было бы неплохо попить пивка и пообщаться на разные темы.

@Grtool


фото пользователя tigorevna прогуляться, перекусить

На Кудыкину гору в 13:00

@tigorevna


фото пользователя Sara_Parker прогуляться, перекусить

Ищу подругу

@Sara_Parker


фото пользователя Seregha прогуляться, перекусить

Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

@Seregha


фото пользователя 1994 прогуляться, перекусить

Ищу знакомство

@1994


фото пользователя Ellen прогуляться, перекусить

Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

@Ellen


фото пользователя Tatd прогуляться, перекусить

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

@Tatd


фото пользователя jilsays прогуляться, перекусить

Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

@jilsays


 прогуляться, перекусить

Кто хочет съездить в Дивногорье в выходные?

@Olga3519


фото пользователя Serpent сходить на мероприятие

Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

@Serpent


фото пользователя Morales пообщаться

На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

@Morales


фото пользователя Fairy другое

Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

@Fairy


фото пользователя Angel22ina прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

@Angel22ina


фото пользователя Stasa24 пообщаться

Всем привет!

@Stasa24


фото пользователя newagenoo прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

@newagenoo


фото пользователя Walentina прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Walentina


 прогуляться, перекусить

Попить апероль на веранде

@alisss.fet


фото пользователя Janne прогуляться, перекусить

Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.

@Janne


фото пользователя Dayell собрать компанию

Давайте создадим балдёжный природный вайб)))

@Dayell


фото пользователя Slav001 прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

@Slav001


фото пользователя Dednarkoman пообщаться

Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe

@Dednarkoman


фото пользователя Evgen_40 прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

@Evgen_40


фото пользователя Alex2578 прогуляться, перекусить

Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

@Alex2578


фото пользователя Kyba4ok пообщаться

Кто научит играть в pubg?) Fpp

@Kyba4ok


фото пользователя Bogdanchik активный отдых

Любители побегать

@Bogdanchik


фото пользователя EvgeN_33 активный отдых

Покататься на эндуриках

@EvgeN_33


фото пользователя 777sts7777 активный отдых

В пятницу в Олимпик

@777sts7777


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