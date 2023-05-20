прогуляться, перекусить

От пользователя @Belov

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Волжский → Другое Хочу полазить по деревьям и пожрать тутовник

Волжский → Другое По приколу

Волжский → Другое Пообщаться на тему: «Ощущения себя в обществе»

Волжский → Другое Сходить на каток в плането лето

Волжский → Другое Просто интересно, кто-то есть с Волжского тут??)

Волжский → Другое Прогуляться, посидеть в кафешке

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