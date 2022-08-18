Волгоград
Я хочу прогуляться, перекусить
прогуляться, перекусить
Давай устроим пикник )) Можно в центе на набережной
От пользователя @Cherry_vla
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Волгоград
Волгоград → Другое
Активный отдых
Волгоград → Другое
Я знаю отличное место
Волгоград → Другое
Да просто поболтать от скуки
Волгоград → Другое
Для любителей манги)
Волгоград → Другое
Активно провести время, пообщаться, подружиться
Волгоград → Другое
Прогуляться по парку
Волжский → Другое
Кто сомной
Волгоград → Другое
Хочу побеседовать с людьми
Волгоград → Другое
Покататься, выпить кофе
Волгоград → Другое
Поговорим о сегодняшнем спринте F1
Волгоград → Другое
Хочу найти новых друзей, и приятно побеседовать
Волгоград → Другое
Всем доброе утро
Хочешь найти новых друзей в городе Волгоград?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Волгоград, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!