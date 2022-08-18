Волгоград
Я хочу прогуляться, перекусить

фото пользователя Cherry_vla
прогуляться, перекусить

Давай устроим пикник )) Можно в центе на набережной

От пользователя @Cherry_vla

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