Волгоград
Всем доброе утро
Меня зовут Ирина, я мама 2прекрасных малый. Получилось так что погрузилась в бытовые проблемы и осталь без друзей. ..Очень хочется найти подружек пообщаться,прогуляться.В свободное время влекаюсь спортом и психологией.
От пользователя @Iren87
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Волгоград
Я знаю отличное место
Я хочу прогуляться, перекусить
Погода шепчет
Поговорим о сегодняшнем спринте F1
А давайте соберёмся и поиграем в настолки??
Покататься, выпить кофе
Активный отдых
В Волгограде это приложение мертво, ибо людей вообще нет, что печально
Хочу побеседовать с людьми
Прогуляться перекусить
Просто интересно, кто-то есть с Волжского тут??)
Очень хочу найти подругу так как нет у меня вообще друзей😔
Хочешь найти новых друзей в городе Волгоград?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Волгоград, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!