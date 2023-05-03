От пользователя @Marat070

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Волгоград → Другое Очень хочу найти подругу так как нет у меня вообще друзей😔

Волгоград → Другое Просто интересно, кто-то есть с Волжского тут??)

Волжский → Другое Кто сомной

Волгоград → Другое Поговорим о сегодняшнем спринте F1

Волгоград → Другое В Волгограде это приложение мертво, ибо людей вообще нет, что печально

Волгоград → Другое Найти компанию и поиграть в настолки

Волгоград → Другое А давайте соберёмся и поиграем в настолки??

Волгоград → Другое Прогуляться по парку

Волгоград → Другое Хочу побеседовать с людьми

Волгоград → Другое Я знаю отличное место

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