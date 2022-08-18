прогуляться, перекусить

От пользователя @Ylia

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Волгоград → Другое Прогуляться по парку

Волгоград → Другое Очень хочу найти подругу так как нет у меня вообще друзей😔

Волгоград → Другое Хочу побеседовать с людьми

Волгоград → Другое А давайте соберёмся и поиграем в настолки??

Волгоград → Другое Активно провести время, пообщаться, подружиться

Волгоград → Другое Всем доброе утро

Волгоград → Другое Хочу найти новых друзей, и приятно побеседовать

Волгоград → Другое Для любителей манги)

Волгоград → Другое похавать в конце то концов

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