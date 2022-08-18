Волгоград
Посмотреть , что вокруг

прогуляться, перекусить

От пользователя @Ylia

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Казань

маленькое фото пользователя dmitry199
Волгоград → Другое

похавать в конце то концов

маленькое фото пользователя valdeRUS
Волгоград → Другое

Для любителей манги)

маленькое фото пользователя Elena34
Волгоград → Другое

Хочу найти новых друзей, и приятно побеседовать

маленькое фото пользователя Iren87
Волгоград → Другое

Всем доброе утро

маленькое фото пользователя Serega12211
Волгоград → Другое

Активно провести время, пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Misterio
Волгоград → Другое

А давайте соберёмся и поиграем в настолки??

маленькое фото пользователя Elena5
Волгоград → Другое

Хочу побеседовать с людьми

маленькое фото пользователя Daria3
Волгоград → Другое

Очень хочу найти подругу так как нет у меня вообще друзей😔

маленькое фото пользователя Serg656
Волгоград → Другое

Покататься, выпить кофе

маленькое фото пользователя TeriMay
Волгоград → Другое

послушать новую интересную музыку.

маленькое фото пользователя Urlu1yy
Волгоград → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Daria6
Волгоград → Другое

Прогуляться по парку

Хочешь найти новых друзей в городе Казань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!