Волгоград
Покататься на лодке

другое

Обойти вокруг острова Сарпинский, для начала одним днем. По пути остановки на шашлыки, купания и прочие прелести водного отдыха

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