Волгоград
Покататься на лодке
другое
Обойти вокруг острова Сарпинский, для начала одним днем. По пути остановки на шашлыки, купания и прочие прелести водного отдыха
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