Центр. Работаю сейчас инженером-программистом. Вроде уже дядька, а всё ещё не ебу как жить эту жизнь, но очень интересно. Люблю читать, шахматы, настолки, активные виды отдыха, дискутировать. Давай пообщаемся. Можем обсудить интересующую лично тебя тему, будь то онимэ или философия, а может тебе интересно откуда берется ветер. По настроению можно пойти гулять или постоять в очереди на почте.

От пользователя @Liho

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Волгоград → Другое Прогуляться по парку

Волгоград → Другое Очень хочу найти подругу так как нет у меня вообще друзей😔

Волгоград → Другое Для любителей манги)

Волгоград → Другое Хочу погулять, и пообщаться.

Волгоград → Другое Я хочу прогуляться, перекусить

Волгоград → Другое А давайте соберёмся и поиграем в настолки??

Волгоград → Другое Всем доброе утро

Волгоград → Другое Да просто поболтать от скуки

Волгоград → Другое Просто интересно, кто-то есть с Волжского тут??)

Волгоград → Другое Я знаю отличное место

Волгоград → Другое похавать в конце то концов

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