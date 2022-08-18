Волгоград
Погода шепчет

фото пользователя Liho
прогуляться, перекусить

Центр.
Работаю сейчас инженером-программистом.
Вроде уже дядька, а всё ещё не ебу как жить эту жизнь, но очень интересно.
Люблю читать, шахматы, настолки, активные виды отдыха, дискутировать.
Давай пообщаемся. Можем обсудить интересующую лично тебя тему, будь то онимэ или философия, а может тебе интересно откуда берется ветер. По настроению можно пойти гулять или постоять в очереди на почте.

От пользователя @Liho

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