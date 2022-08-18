От пользователя @Elena5

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Волгоград → Другое Да просто поболтать от скуки

Волжский → Другое Кто сомной

Волгоград → Другое Прогуляться по парку

Волгоград → Другое Я хочу прогуляться, перекусить

Волгоград → Другое Всем доброе утро

Волгоград → Другое Активно провести время, пообщаться, подружиться

Волгоград → Другое Погулять по злачным дворам центра, испить вина)

Волгоград → Другое похавать в конце то концов

Волгоград → Другое Для любителей манги)

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