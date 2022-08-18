Волгоград
Для любителей манги)
Приветик! Я обожаю читать мангу и хочу найти единомышленников) Ещё у меня есть свой телеграмм канал, в котором есть список годной, прочитанной лично мной манги, а так же топ моменты и эдиты. Если заинтересовало, то пиши)
От пользователя @valdeRUS
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Хочу найти новых друзей, и приятно побеседовать
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В Волгограде это приложение мертво, ибо людей вообще нет, что печально
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