Приветик! Я обожаю читать мангу и хочу найти единомышленников) Ещё у меня есть свой телеграмм канал, в котором есть список годной, прочитанной лично мной манги, а так же топ моменты и эдиты. Если заинтересовало, то пиши)

От пользователя @valdeRUS

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Волгоград → Другое Всем доброе утро

Волгоград → Другое Я знаю отличное место

Волгоград → Другое Хочу побеседовать с людьми

Волгоград → Другое В Волгограде это приложение мертво, ибо людей вообще нет, что печально

Волгоград → Другое Поговорим о сегодняшнем спринте F1

Волгоград → Другое Очень хочу найти подругу так как нет у меня вообще друзей😔

Волгоград → Другое А давайте соберёмся и поиграем в настолки??

Волгоград → Другое похавать в конце то концов

Волгоград → Другое Хочу найти новых друзей, и приятно побеседовать

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