Волгоград: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя AnnNyn пообщаться

Да просто поболтать от скуки

@AnnNyn


фото пользователя Elena34 пообщаться

Хочу найти новых друзей, и приятно побеседовать

@Elena34


фото пользователя strange_axe сходить на мероприятие

Хочу погулять, и пообщаться.

@strange_axe


фото пользователя Lo_u.ly прогуляться, перекусить

Присоединяемся к ужину

@Lo_u.ly


фото пользователя valdeRUS другое

Для любителей манги)

@valdeRUS


фото пользователя Batman прогуляться, перекусить

Я знаю отличное место

@Batman


фото пользователя JeysiLove прогуляться, перекусить

Погулять по злачным дворам центра, испить вина)

@JeysiLove


фото пользователя Serega12211 активный отдых

Активно провести время, пообщаться, подружиться

@Serega12211


фото пользователя TeriMay пообщаться

послушать новую интересную музыку.

@TeriMay


фото пользователя Misterio прогуляться, перекусить

А давайте соберёмся и поиграем в настолки??

@Misterio


фото пользователя Shady_f1_fun прогуляться, перекусить

В Волгограде это приложение мертво, ибо людей вообще нет, что печально

@Shady_f1_fun


фото пользователя Dimas_ikkk прогуляться, перекусить

Просто интересно, кто-то есть с Волжского тут??)

@Dimas_ikkk


фото пользователя Millorann прогуляться, перекусить

Найти компанию и поиграть в настолки

@Millorann


фото пользователя Shady_f1_fun пообщаться

Поговорим о сегодняшнем спринте F1

@Shady_f1_fun


фото пользователя Cherry_vla прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться, перекусить

@Cherry_vla


фото пользователя Liho прогуляться, перекусить

Погода шепчет

@Liho


фото пользователя Daria6 пообщаться

Прогуляться по парку

@Daria6


фото пользователя Daria3 пообщаться

Очень хочу найти подругу так как нет у меня вообще друзей😔

@Daria3


 прогуляться, перекусить

Покататься по городу

@Armi


фото пользователя dmitry199 прогуляться, перекусить

похавать в конце то концов

@dmitry199


фото пользователя Iren87 прогуляться, перекусить

Всем доброе утро

@Iren87


фото пользователя Den4ic собрать компанию

Кто сомной

@Den4ic


 прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

@Marat070


фото пользователя Serg656 прогуляться, перекусить

Покататься, выпить кофе

@Serg656


фото пользователя Tguhgghj прогуляться, перекусить

Прогуляться перекусить

@Tguhgghj


фото пользователя Urlu1yy активный отдых

Активный отдых

@Urlu1yy


 прогуляться, перекусить

Посмотреть , что вокруг

@Ylia


фото пользователя Elena5 прогуляться, перекусить

Хочу побеседовать с людьми

@Elena5


Как найти друзей в г. Волгоград

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: