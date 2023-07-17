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Владивосток — В чем смысл жизни?

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Пожарить шашлычок у моря вечером (Чайка), поиграть на гитаре, общение

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Поиграем в Diablo 4? Можно дискорд

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