пообщаться

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Поиграем в Diablo 4? Можно дискорд

А вот собственно и я

Я тут впервые, что тут интересного?

Пожарить шашлычок у моря вечером (Чайка), поиграть на гитаре, общение

Съездить под мост на рыбалку

Сыграем в игру из стима?

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Татуировки,музыка,рисование и творчество в разном проявлении, природа

Хочешь найти новых друзей в городе Владивосток?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Владивосток, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!