Ищите меня по Bill_Admin

От пользователя @XBing_bill

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Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Владивосток → Другое Поболтать на велотему, тему компьютерных игр, путешествий, фотографии.

Владивосток → Другое Ищу новых знакомых и друзей

Владивосток → Другое Кто подскажет интересные места?)

Владивосток → Другое Пожарить шашлычок у моря вечером (Чайка), поиграть на гитаре, общение

Владивосток → Другое Хочу познакомиться с новыми людьми

Владивосток → Другое Татуировки,музыка,рисование и творчество в разном проявлении, природа

Владивосток → Другое Просто общение, с людьми которым скучно)

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