Владивосток
Съездить под мост на рыбалку

фото пользователя KurwaEjik
прогуляться, перекусить

Научу рыбалить, с тебя машина и кофе

От пользователя @KurwaEjik

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