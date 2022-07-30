Владивосток
Съездить под мост на рыбалку
прогуляться, перекусить
Научу рыбалить, с тебя машина и кофе
От пользователя @KurwaEjik
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