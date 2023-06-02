Владивосток
Повеселиться
прогуляться, перекусить
От пользователя @fallingome
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Владивосток
Владивосток → Другое
Ищу друзей
Владивосток → Другое
Активити - весело провести время
Владивосток → Другое
Прогуляться попить кофе
Владивосток → Другое
Сходить прогуляться
Владивосток → Другое
Поболтать на велотему, тему компьютерных игр, путешествий, фотографии.
Владивосток → Другое
Хочу найти подругу))
Владивосток → Другое
Сыграем в игру из стима?
Владивосток → Другое
Скучно , прогуляться поболтать ищу новых знакомых девчонок
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Владивосток → Другое
Рисование на графическом планшете
Владивосток → Другое
Хочу познакомиться с новыми людьми
Владивосток → Другое
Сходить в кино, прогуляться, найти новых знакомых
Хочешь найти новых друзей в городе Владивосток?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Владивосток, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!