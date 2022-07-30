пообщаться

От пользователя @Tyrist

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Владивосток → Другое Что вам рассказать?

Владивосток → Другое Выпить кофе в красивом месте

Владивосток → Другое Просто общение, с людьми которым скучно)

Владивосток → Другое Рисование на графическом планшете

Владивосток → Другое Поболтать о всячине

Владивосток → Другое Кто подскажет интересные места?)

Владивосток → Другое А вот собственно и я

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

Владивосток → Другое Съездить под мост на рыбалку

Хочешь найти новых друзей в городе Владивосток?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Владивосток, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!