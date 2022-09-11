Владивосток
Ищу новых друзей для интересного досуга (прогулки, настолки)

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прогуляться, перекусить

От пользователя @Illidan

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