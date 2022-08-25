Владимир
В перспективе, ищу новых друзей.

фото пользователя Lumpen
прогуляться, перекусить

Погулять, постараться найти общие темы для дальнейшего общения.

От пользователя @Lumpen

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