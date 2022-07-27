Владимир
Прогуляться,попить кофе

фото пользователя Vaalkim
прогуляться, перекусить

Мальчики и девочки старшее 19 лет

От пользователя @Vaalkim

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Homa
Владимир → Другое

Погуляем по парку

маленькое фото пользователя Tina_morgan
Владимир → Другое

Пообщаться с интересным простыми людьми

маленькое фото пользователя Karina
Владимир → Другое

Сходить в клуб

маленькое фото пользователя Villend
Владимир → Другое

Хочу погулять с тобой и твоей собакой

маленькое фото пользователя Ps15041982
Владимир → Другое

Ищу девушек для общения

маленькое фото пользователя Daniluch
Владимир → Другое

Позаниматься на спортплощадке

маленькое фото пользователя Lizaveta
Владимир → Другое

Болталка обо всём на свете)

маленькое фото пользователя Viki28
Москва → Другое

На выставку картин малоизвестных художников.

маленькое фото пользователя BabyFox
Владимир → Другое

Пошли в кино

маленькое фото пользователя Lumpen
Владимир → Другое

В перспективе, ищу новых друзей.

маленькое фото пользователя Silver_lea
Владимир → Другое

Лучше с девушкой, не с целью отношений, а дружбы для

маленькое фото пользователя Tina_morgan
Владимир → Другое

Погулять, хорошо провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!