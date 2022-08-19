Владимир
Прогуляться,пообщаться
прогуляться, перекусить
Если у тебя есть собака,я буду рада вместе сходить в парк
От пользователя @elttilton
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