прогуляться, перекусить

От пользователя @Berber

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Владимир → Другое без разницы)

Владимир → Другое На Lucky Horse 10 июня ни кто не собирается?)

Владимир → Другое Автостоп до Питера

Владимир → Другое Позаниматься на спортплощадке

Владимир → Другое Пообщаться с интересным простыми людьми

Москва → Другое На выставку картин малоизвестных художников.

Владимир → Другое Сходить в клуб

Владимир → Другое Покататься на электросамокатах)

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