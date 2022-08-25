Москва
На выставку картин малоизвестных художников.
Хотелось бы расширить свой круг общения, так как внезапно пришло осознание что пойти на данное мероприятие вообщем то и нескем, у всех свои дела, или может просто не интересно. А мне хотелось бы кроме клубов и посиделок в баре ещё и духовной пищи))
От пользователя @Viki28
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