Москва
На выставку картин малоизвестных художников.

фото пользователя Viki28
другое

Хотелось бы расширить свой круг общения, так как внезапно пришло осознание что пойти на данное мероприятие вообщем то и нескем, у всех свои дела, или может просто не интересно. А мне хотелось бы кроме клубов и посиделок в баре ещё и духовной пищи))

От пользователя @Viki28

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