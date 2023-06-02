Великий Новгород
Сгонять в кальянную
собрать компанию
Имеется желание сходить и вдохнуть немного вкусного дыма с кем-нибудь, кого ещё не знаю.
От пользователя @Che_Rskov
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